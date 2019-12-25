В Самарской области критерий нуждаемости в 2020 году увеличат до 23 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-25T09:57:55+03:00

Это сделали, чтобы более 20 тысяч пенсионеров не остались без ежемесячных денежных выплат

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Самарская губернская дума во вторник, 24 декабря, в двух чтениях приняла законопроект о повышении критерия нуждаемости, инициатором которого выступил губернатор Дмитрий Азаров. Его решили увеличить, чтобы более 20 тысяч пенсионеров в следующем году не остались без ежемесячных денежных выплат.

Напомним, что сейчас ЕДВ предоставляется тем льготникам, размер пенсий которых не превышает 21647,12 рублей. В январе 2020 года будет проведена индексация пенсий неработающих граждан на 6,6%. Из-за этого многие бы лишились ЕДВ. Поэтому глава региона предложил увеличить на 6,6% и критерий нуждаемости.

Согласно принятому депутатами губдумы решению, в следующем году критерий нуждаемости вырастет с 21647,12 рублей до 23075,83 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU