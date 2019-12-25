Восемь причин записаться на прием к урологу: прием ведут специалисты областного кожно-венерологического диспансера
Уролог – врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой патологий мочеполовой системы: почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы у мужчин. Среди пациентов этого специалиста как мужчины, так и женщины.
Наиболее распространенные заболевания, с которыми приходится сталкиваться урологу: мочекаменная болезнь, цистит, уретрит, пиелонефрит, аномалии развития органов мочеполовой системы, простатит у мужчин, а также инфекционные заболевания мочеполовой системы, передающиеся половым путем: уреаплазмоз, хламидиоз, микоплазма и др.
Для большинства патологий мочеполовой системы характерен специфичный комплекс симптомов, который позволяет заподозрить проблемы с почками или мочевым пузырем. Консультация уролога необходима в следующих случаях:
- Почечная колика
- Проблемы с мочеиспусканием (болезненное, затрудненное, учащенное)
- Кровь, слизь в моче
- Боль, рези, жжение и зуд в области мочеиспускательного канала
- Боли в низу живота, сопровождающиеся общим недомоганием, повышением температуры, слабостью
- Нарушение эрекции у мужчин
- Высыпания, покраснение, язвочки в области наружных половых органов
- Нехарактерные выделения из мочеиспускательного канала
В Самаре уролог принимает в том числе в областном кожно-венерологическом диспансере. Для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные анализы и исследования, которые можно также сдать в СОКВД.
По результатам обследования уролог составит план лечения, при необходимости – направит на консультацию к другому узкому специалисту – гинекологу, андрологу, эндокринологу.
Записаться на прием к врачу можно по телефону 8 (846) 333-57-06 (регистратура) с 8:00-20:00.
Имеются противопоказания. Необходима консультация врача
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ИСТОЧНИК KP.RU