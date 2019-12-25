Восемь причин записаться на прием к урологу: прием ведут специалисты областного кожно-венерологического диспансера

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-25T10:24:31+03:00

Среди пациентов этого специалиста как мужчины, так и женщины Фото: Иван ВИСЛОВ

Мочекаменная болезнь, цистит, уретрит – это далеко не все проблемы, справиться с которыми поможет уролог

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Уролог – врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой патологий мочеполовой системы: почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы у мужчин. Среди пациентов этого специалиста как мужчины, так и женщины.

Наиболее распространенные заболевания, с которыми приходится сталкиваться урологу: мочекаменная болезнь, цистит, уретрит, пиелонефрит, аномалии развития органов мочеполовой системы, простатит у мужчин, а также инфекционные заболевания мочеполовой системы, передающиеся половым путем: уреаплазмоз, хламидиоз, микоплазма и др.

Для большинства патологий мочеполовой системы характерен специфичный комплекс симптомов, который позволяет заподозрить проблемы с почками или мочевым пузырем. Консультация уролога необходима в следующих случаях:

- Почечная колика

- Проблемы с мочеиспусканием (болезненное, затрудненное, учащенное)

- Кровь, слизь в моче

- Боль, рези, жжение и зуд в области мочеиспускательного канала

- Боли в низу живота, сопровождающиеся общим недомоганием, повышением температуры, слабостью

- Нарушение эрекции у мужчин

- Высыпания, покраснение, язвочки в области наружных половых органов

- Нехарактерные выделения из мочеиспускательного канала

В Самаре уролог принимает в том числе в областном кожно-венерологическом диспансере. Для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные анализы и исследования, которые можно также сдать в СОКВД.

По результатам обследования уролог составит план лечения, при необходимости – направит на консультацию к другому узкому специалисту – гинекологу, андрологу, эндокринологу.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 8 (846) 333-57-06 (регистратура) с 8:00-20:00.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача

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ИСТОЧНИК KP.RU