«Рубин» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-25T10:46:27+03:00

Александр Соболев – второй в списке бомбардиров РПЛ. В 19 турах нападающий «Крыльев» забил 10 голов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву. Казанский клуб предпримет попытку заполучить 22-летнего форварда, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, «Рубин» интересуется Олегом Шатовым и Леоном Мусаевым из «Зенита».

Недавно «Рубин» возглавил экс-наставник «Крыльев Советов» Леонид Слуцкий.

Напомним, Александр Соболев – второй в списке бомбардиров РПЛ. В 19 турах нападающий «Крыльев» забил 10 голов. Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны ряда европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». Однако «Крылья» планируют сохранить форварда до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU