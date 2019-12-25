«Рубин» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву
«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву. Казанский клуб предпримет попытку заполучить 22-летнего форварда, сообщает «Спорт-Экспресс».
Кроме того, «Рубин» интересуется Олегом Шатовым и Леоном Мусаевым из «Зенита».
Недавно «Рубин» возглавил экс-наставник «Крыльев Советов» Леонид Слуцкий.
Напомним, Александр Соболев – второй в списке бомбардиров РПЛ. В 19 турах нападающий «Крыльев» забил 10 голов. Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны ряда европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». Однако «Крылья» планируют сохранить форварда до конца сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU