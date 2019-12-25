2019-12-25T11:45:59+03:00
Происшествия

В Тольятти две женщины с разницей в два часа угодили под колеса легковушек

Одна из пострадавших оказалась на больничной койке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверки по фактам ДТП с двумя пострадавшимиПолицейские проводят проверки по фактам ДТП с двумя пострадавшимиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти за два часа в ДТП пострадали две женщины. Обе аварии произошли утром во вторник, 24 декабря: на улице Тополиной и на улице Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Первое ДТП произошло в 8 часов утра в районе дома № 56 на улице Тополиной. Там 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

В 10 часов 45-летняя женщина на автомобиле «Киа Рио» в районе дома № 8 по улице Фрунзе наехала на 69-летнюю пенсионерку. Последняя шла по придомовой территории. Пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц. По обоим ДТП полицейские сейчас проводят проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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