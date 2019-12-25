Легенды «Крыльев Советов» снялись в видео про сельский футбол

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-25T11:50:12+03:00

Антон Бобер выступал за «Крылья» с 2000 по 2012 год, а также с 2017 по 2018. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Ветераны «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов и Антон Бобер снялись в видео про сельский футбол. Они засветились в промо-ролике сборной Клявлино. По сюжету Антон Бобер приезжает на просмотр в клявлинскую команду, где ему приходится не сладко – он играет против мужиков в спецодежде и бьет штрафной по воротам, которые защищает снегоуборочная техника. В конце ролика появляется рекордсмен «КС» по количеству сыгранных матчей Валерьян Панфилов и предлагает сборной Клявлино свои услуги как игрока.

Валерьян Панфилов (в центре) защищал цвета тогда еще куйбышевской команды с 1969 по 1979 и с 1981 по 1982.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Напомним, Антон Бобер выступал за «Крылья» с 2000 по 2012 год, а также с 2017 по 2018. Он рекордсмен клуба по количеству матчей за «КС» в высшем дивизионе чемпионата России.

Валерьян Панфилов защищал цвета тогда еще куйбышевской команды с 1969 по 1979 и с 1981 по 1982.

Сборная Клявлино по футболу. Промо..

ИСТОЧНИК KP.RU