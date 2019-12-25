В Тольятти прошла Президентская ёлка Группы компаний «АКОМ»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-25T13:15:00+03:00

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22 декабря в Молодежном драматическом театре Тольятти состоялось традиционное мероприятие ГК «АКОМ» - Президентская ёлка для детей сотрудников компании. На праздник также были приглашены воспитанники социально-реабилитационного центра «Гармония».

Перед началом новогоднего спектакля юных «акомовцев» поздравили с наступающим Новым годом президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев и советник президента по связям с общественными организациями, культуре и благотворительности Л.Д. Игнатьева. Уходящий год стал для компании еще одной ступенью успеха, принес много новых достижений и побед. В этом, несомненно, значительная заслуга коллектива «АКОМ», поэтому малыши с полным правом могут гордиться своими родителями. И несомненно, многие из этих мальчиков и девочек когда-нибудь тоже станут сотрудниками «АКОМ», продолжив славные трудовые традиции.

Маленькие зрители тепло приняли зимнюю сказку, созданную артистами МДТ, после чего от души повеселились в хороводе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Мышкой. В завершении праздника каждому ребенку был вручен новогодний подарок от президента ГК «АКОМ».

ИСТОЧНИК KP.RU