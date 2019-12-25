Более 2 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-25T13:00:06+03:00

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В среду, 25 декабря, в Железнодорожном районе Самары произошло коммунальное ЧП. Около дома № 118 на улице Красноармейской выявили утечку на трубе с холодной водой диаметром 300 мм.

- На месте происшествия работают сотрудники Самарских коммунальных систем. На время ремонта без холодной воды остались жители 29 многоквартирных домов - 2103 человека, в том числе 516 детей, и один социально-значимый объект, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Компания СКС обеспечила попавших под отключение жителей питьевой водой. Бойлеры установили возле домов № 112А и 120 на улице Красноармейской. Устранением утечки занимаются 19 человек и 12 единиц техники, от МЧС России - 2 человека и 1 спецмашина. Вернуть воду в дома самарцев должны до 20:00 сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU