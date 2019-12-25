В Самаре не нашлось противников строительства молельного дома пятидесятников

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-25T13:59:37+03:00

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В Самаре прошли публичные слушания по поводу строительства молельного дома для пятидесятников. Религиозное здание хотят разместить на участке площадью более 3 тысяч кв.м на улице Алма-Атинской в массиве «Ветлянское озеро».

- Мнения от горожан так и не поступили. Было рекомендовано предоставить епископу евангельской церкви «Свет Миру» Анатолию Кравченко разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, - говорится в документах, размещенных на сайте городской мэрии.

Отметим, что пятидесятники — это своеобразное религиозное течение, которое не признается традиционными церквями. Они не поклоняются иконам и не признают молитв, зато проповедуют теорию процветания и призывают к пожертвованию.

ИСТОЧНИК KP.RU