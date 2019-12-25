В Самаре не нашлось противников строительства молельного дома пятидесятников
В Самаре прошли публичные слушания по поводу строительства молельного дома для пятидесятников. Религиозное здание хотят разместить на участке площадью более 3 тысяч кв.м на улице Алма-Атинской в массиве «Ветлянское озеро».
- Мнения от горожан так и не поступили. Было рекомендовано предоставить епископу евангельской церкви «Свет Миру» Анатолию Кравченко разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, - говорится в документах, размещенных на сайте городской мэрии.
Отметим, что пятидесятники — это своеобразное религиозное течение, которое не признается традиционными церквями. Они не поклоняются иконам и не признают молитв, зато проповедуют теорию процветания и призывают к пожертвованию.
ИСТОЧНИК KP.RU