Из Самарской области незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-25T14:23:04+03:00

На перевод такой огромной суммы преступники потратили один год

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Из России незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей. Преступление выявили сотрудники Самарской таможни. По данному факту они возбудили уголовное дело.

- Установлено, что в течение года гражданин, действуя в составе преступной группы, перевел 3 817 330,9 долларов США (или 243 млн 261 тысячу рублей) на банковский счет иностранца. При этом банку он предоставил ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, - сообщили в пресс-службе Самарской области.

Уголовное дело завели по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Преступники могут сесть за решетку на срок от 5 до 10 лет и заплатить штраф в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU