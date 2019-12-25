Из Самарской области незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей
Из России незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей. Преступление выявили сотрудники Самарской таможни. По данному факту они возбудили уголовное дело.
- Установлено, что в течение года гражданин, действуя в составе преступной группы, перевел 3 817 330,9 долларов США (или 243 млн 261 тысячу рублей) на банковский счет иностранца. При этом банку он предоставил ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, - сообщили в пресс-службе Самарской области.
Уголовное дело завели по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Преступники могут сесть за решетку на срок от 5 до 10 лет и заплатить штраф в 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU