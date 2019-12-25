В Самарской области узбек-браконьер пытался соблазнить полицейского взяткой, чтобы его не отправили на родину

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-25T14:49:24+03:00

На нелегала завели уголовное дело и отправили в центр временного содержания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину поймали, когда он незаконно ловил рыбу в селе под Тольятти

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В Самарской области 35-летний нелегал попал под уголовную статью. Фигурантом дела гражданин Узбекистана стал, когда попытался подкупить полицейского. Таким образом он пытался избежать выдворения за пределы РФ.

- В ноябре 2019 года транспортные полицейские задержали мужчину на одном из рыболовецких станов в поселке Луначарский. Он незаконно ловил там рыбу. Проверка показала, что у иностранца нет регистрации на территории РФ, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Мужчина испугался, что за это нарушение его принудительно отправят на родину. Поэтому он решил соблазнить сотрудника Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте взяткой в 15 тысяч рублей, но попытка провалилась.

Сейчас правоохранители продолжают расследовать уголовное дело. На время следствия мигранта поселили в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU