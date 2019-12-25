В Самаре утвердили изменения в проект строительства второй очереди метро
Правительство Самарской области утвердило документацию по внесению изменений в проект планировки территории под строительство второй очереди метро. Распоряжение подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Напомним, вторую ветку метро хотят проложить в Самаре на участке от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Она будет проходить от Фрунзенского моста по берегу реки Самары до ж/д вокзала, далее на эстакаде она будет пересекать ж/д пути, а затем, начиная с улицы Мечникова, уйдет под землю. При этом переход эстакады в подземку расположат неподалеку от здания шестого кассационного суда.
Корректировка проекта связана с тем, чтобы привести квартал застройки и документы по планировке магистрали «Центральная» и Фрунзенского моста к единообразию.
ИСТОЧНИК KP.RU