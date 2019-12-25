2019-12-25T15:30:26+03:00
Общество

Ноль несчастных случаев: на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности

Сотрудники компании повторили теорию, показали свои знания в оказании доврачебной помощи и навыки в использовании разных видов средств защиты
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Сотрудники "Балтика-Самара" отрабатывают технику оказания первой помощиСотрудники "Балтика-Самара" отрабатывают технику оказания первой помощи
Изменить размер текста:

24 декабря на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности. Обучающие мероприятие дополнили конкурсы, викторины и квесты. Сотрудники компании отточили навыки оказания первой медицинской помощи, использование огнетушителей, повторили правила безопасного дорожного движения, работ на высоте, принципы выявления опасных условий и действий – все то, что необходимо знать, чтобы каждый рабочий день проходил без травм. Практическую часть открыл теоретический блок. Разговор о безопасности, лекция о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций. Те, кто продемонстрировал высокие знания и навыки в области безопасности, получили специальные призы.

Подобные мероприятия проходят на заводах «Балтики» ежегодно. В компании придерживаются международных норм охраны труда и развивают культуру безопасного поведения, чтобы свести к нулю несчастные случаи среди сотрудников, партнеров и подрядчиков, работающих на заводах «Балтики».

В «Балтике» уверены, что помимо инвестиций в охрану труда необходимо обучать сотрудников, а также формировать и укоренять культуру безопасности, в которой каждый сам соблюдает необходимые правила безопасности и корректирует поведение коллег, если видит, что их действия могут привести к травмам.

- Одно из приоритетных направлений корпоративной культуры на «Балтике» - забота о безопасности сотрудников, - говорит ведущий специалист по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороне филиала «Балтика-Самара» Денис Мартыненко. – В обеспечение безопасных условий труда мы вовлекаем всех сотрудников для того, чтобы совместными усилиями выявить и устранить опасные ситуации. Мы действуем с помощью так называемых поведенческих аудитов. С начала года в этой программе приняли участие более 500 сотрудников филиала. Вместе мы выявили 3954 опасных ситуаций, немедленно исправили 3859 из них и взяли в работу те, что требуют дополнительных инвестиций или организационных изменений – например, закупку дополнительной спецодежды, материалов, внесения изменений в оборудование рабочих мест и так далее.

Для того, чтобы снизить и исключить травматизм и профессиональные заболевания сотрудникам «Балтики» выдаются средства индивидуальной защиты и спецодежду по утвержденному каталогу согласно занимаемой должности/профессии. Для постоянного контроля состояния здоровья сотрудников здравпункт филиала «Балтика-Самара» привлекает специализированные компании для проведения ежегодных медосмотров.

Развитие культуры безопасного поведения и нулевой травматизм – одна из целей программы устойчивого развития Carlsberg Group, частью которой является «Балтика».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной трамвай перевернул пикап Ford
Стадион «Самара Арена» переходит в собственность Самарской области уже 1 января
Самарца будут судить за поджог здания, где размещалась политическая партия
В Самаре на месте снесенной двухэтажки на Ленинской построят дом для дольщиков «ЦСКБ Прогресс»
Толпы безработных атакуют: стали известны причины очередей в Центре занятости в Самаре
Дискотека и концерт с хитами AC/DC: как пройдет открытие Олимпийской деревни возле «Самара Арены»
Самарцам пообещали небольшой снег в конце недели
Еще два кинотеатра в Самаре станут «мягкими»
В Самаре появится беспилотный трактор, который сможет чистить снег под припаркованными машинами
«АКОМ» продлевает конкурс среди разработчиков прорывных технологий
Ноль несчастных случаев: на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности
В Самаре утвердили изменения в проект строительства второй очереди метро
В Самарской области узбек-браконьер пытался соблазнить полицейского взяткой, чтобы его не отправили на родину
В Самаре запустили проект по предотвращению травли в школе
Из Самарской области незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей
В Самаре не нашлось противников строительства молельного дома пятидесятников
В Самаре запустят новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой
Более 2 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались без холодной воды