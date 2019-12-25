Ноль несчастных случаев: на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-25T15:30:26+03:00

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24 декабря на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности. Обучающие мероприятие дополнили конкурсы, викторины и квесты. Сотрудники компании отточили навыки оказания первой медицинской помощи, использование огнетушителей, повторили правила безопасного дорожного движения, работ на высоте, принципы выявления опасных условий и действий – все то, что необходимо знать, чтобы каждый рабочий день проходил без травм. Практическую часть открыл теоретический блок. Разговор о безопасности, лекция о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций. Те, кто продемонстрировал высокие знания и навыки в области безопасности, получили специальные призы.

Подобные мероприятия проходят на заводах «Балтики» ежегодно. В компании придерживаются международных норм охраны труда и развивают культуру безопасного поведения, чтобы свести к нулю несчастные случаи среди сотрудников, партнеров и подрядчиков, работающих на заводах «Балтики».

В «Балтике» уверены, что помимо инвестиций в охрану труда необходимо обучать сотрудников, а также формировать и укоренять культуру безопасности, в которой каждый сам соблюдает необходимые правила безопасности и корректирует поведение коллег, если видит, что их действия могут привести к травмам.

- Одно из приоритетных направлений корпоративной культуры на «Балтике» - забота о безопасности сотрудников, - говорит ведущий специалист по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороне филиала «Балтика-Самара» Денис Мартыненко. – В обеспечение безопасных условий труда мы вовлекаем всех сотрудников для того, чтобы совместными усилиями выявить и устранить опасные ситуации. Мы действуем с помощью так называемых поведенческих аудитов. С начала года в этой программе приняли участие более 500 сотрудников филиала. Вместе мы выявили 3954 опасных ситуаций, немедленно исправили 3859 из них и взяли в работу те, что требуют дополнительных инвестиций или организационных изменений – например, закупку дополнительной спецодежды, материалов, внесения изменений в оборудование рабочих мест и так далее.

Для того, чтобы снизить и исключить травматизм и профессиональные заболевания сотрудникам «Балтики» выдаются средства индивидуальной защиты и спецодежду по утвержденному каталогу согласно занимаемой должности/профессии. Для постоянного контроля состояния здоровья сотрудников здравпункт филиала «Балтика-Самара» привлекает специализированные компании для проведения ежегодных медосмотров.

Развитие культуры безопасного поведения и нулевой травматизм – одна из целей программы устойчивого развития Carlsberg Group, частью которой является «Балтика».

ИСТОЧНИК KP.RU