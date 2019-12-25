«АКОМ» продлевает конкурс среди разработчиков прорывных технологий

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-25T15:36:45+03:00

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13-14 февраля 2020 года в городском округе Тольятти на территории технопарка «Жигулевская долина» состоится II ежегодная международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020». Организаторами Конференции выступают АО «ГК АКОМ» и ООО «Аккумулятор инноваций».

К конференции приурочено проведение Конкурса «Разработчик прорывных технологий химических источников тока». Прием конкурсных работ стартовал 1 сентября и по многочисленным просьбам участников будет продлен до 31 января 2020 года.

Напоминаем, что конкурс проводится по 4 научно-техническим направлениям:

— Новые разработки химических источников тока;

— Технология производства и сфера применения химических источников тока;

— Декарбонизация транспортных и энергетических решений;

— Переработка химических источников тока.

По двум номинациям:

"Инновационные материалы в химических источниках тока" для фундаментальных научных разработок;

"Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству" для научно-технических проектов прикладного характера".

Победители и призеры конкурса награждаются единовременной денежной премией, дипломом победителя и грамотами призеров конкурса

I место (2 победителя) – по 30 000 руб. каждому;

II место (2 победителя) – по 20 000 руб. каждому;

III место (2 победителя) – по 10 000 руб. каждому.

Участникам необходимо направить на электронный адрес: nacharovanv@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма "Конкурс". За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (8482) 956-444 доб.0-1627. Более подробная информация о конкурсе размещена здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU