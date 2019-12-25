«АКОМ» продлевает конкурс среди разработчиков прорывных технологий
13-14 февраля 2020 года в городском округе Тольятти на территории технопарка «Жигулевская долина» состоится II ежегодная международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020». Организаторами Конференции выступают АО «ГК АКОМ» и ООО «Аккумулятор инноваций».
К конференции приурочено проведение Конкурса «Разработчик прорывных технологий химических источников тока». Прием конкурсных работ стартовал 1 сентября и по многочисленным просьбам участников будет продлен до 31 января 2020 года.
Напоминаем, что конкурс проводится по 4 научно-техническим направлениям:
— Новые разработки химических источников тока;
— Технология производства и сфера применения химических источников тока;
— Декарбонизация транспортных и энергетических решений;
— Переработка химических источников тока.
По двум номинациям:
"Инновационные материалы в химических источниках тока" для фундаментальных научных разработок;
"Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству" для научно-технических проектов прикладного характера".
Победители и призеры конкурса награждаются единовременной денежной премией, дипломом победителя и грамотами призеров конкурса
I место (2 победителя) – по 30 000 руб. каждому;
II место (2 победителя) – по 20 000 руб. каждому;
III место (2 победителя) – по 10 000 руб. каждому.
Участникам необходимо направить на электронный адрес: nacharovanv@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма "Конкурс". За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (8482) 956-444 доб.0-1627. Более подробная информация о конкурсе размещена здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU