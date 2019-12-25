В Самаре появится беспилотный трактор, который сможет чистить снег под припаркованными машинами

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-25T15:37:35+03:00

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В Самаре и еще в нескольких городах России в скором времени появится уникальный беспилотный трактор. Новейшая техника сможет убирать наледь и снег под припаркованными автомобилями с помощью сильной струи воздуха, не задевая и не царапая их. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника руководителя рабочей группы НТИ «Автонет», вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко.

- Трактор будет оборудован устройством с технологией искусственного интеллекта. Он сможет не только чистить придомовые территории, но и сообщать о количестве убранного снега и грязи в каждом дворе. Сейчас этот проект рассматривают в НТИ «Автонет», - рассказал Евгений Белянко.

Также разработчики уникального трактора хотят сделать его таким образом, чтобы он смог еще чистить улицы шампунем, скалывать лед и убирать грязь возле канализационных люков и выбоин. Пилотный проект хотят запустить в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Московской и Тамбовской областях в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU