2019-12-25T15:37:35+03:00
Общество

В Самаре появится беспилотный трактор, который сможет чистить снег под припаркованными машинами

Пилотный проект хотят запустить в 2022 году
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Трактор-беспилотник научат чистить снег, не царапая припаркованные автомобилиТрактор-беспилотник научат чистить снег, не царапая припаркованные автомобилиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре и еще в нескольких городах России в скором времени появится уникальный беспилотный трактор. Новейшая техника сможет убирать наледь и снег под припаркованными автомобилями с помощью сильной струи воздуха, не задевая и не царапая их. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника руководителя рабочей группы НТИ «Автонет», вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко.

- Трактор будет оборудован устройством с технологией искусственного интеллекта. Он сможет не только чистить придомовые территории, но и сообщать о количестве убранного снега и грязи в каждом дворе. Сейчас этот проект рассматривают в НТИ «Автонет», - рассказал Евгений Белянко.

Также разработчики уникального трактора хотят сделать его таким образом, чтобы он смог еще чистить улицы шампунем, скалывать лед и убирать грязь возле канализационных люков и выбоин. Пилотный проект хотят запустить в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Московской и Тамбовской областях в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной трамвай перевернул пикап Ford
Стадион «Самара Арена» переходит в собственность Самарской области уже 1 января
Самарца будут судить за поджог здания, где размещалась политическая партия
В Самаре на месте снесенной двухэтажки на Ленинской построят дом для дольщиков «ЦСКБ Прогресс»
Толпы безработных атакуют: стали известны причины очередей в Центре занятости в Самаре
Дискотека и концерт с хитами AC/DC: как пройдет открытие Олимпийской деревни возле «Самара Арены»
Самарцам пообещали небольшой снег в конце недели
Еще два кинотеатра в Самаре станут «мягкими»
В Самаре появится беспилотный трактор, который сможет чистить снег под припаркованными машинами
«АКОМ» продлевает конкурс среди разработчиков прорывных технологий
Ноль несчастных случаев: на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности
В Самаре утвердили изменения в проект строительства второй очереди метро
В Самарской области узбек-браконьер пытался соблазнить полицейского взяткой, чтобы его не отправили на родину
В Самаре запустили проект по предотвращению травли в школе
Из Самарской области незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей
В Самаре не нашлось противников строительства молельного дома пятидесятников
В Самаре запустят новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой
Более 2 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались без холодной воды