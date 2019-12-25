Самарцам пообещали небольшой снег в конце недели

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-25T16:17:11+03:00

Небольшой снег пройдет в Самарской области в пятницу и субботу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Увидеть такие редкие в декабре осадки смогут жители далеко не всех районов

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В Самарской области к концу недели пойдет снег. Правда, будет он небольшим, да и увидеть его смогут жители только некоторых районов региона.

- В конце рабочей недели теплый фронт южного циклона вызовет в отдельных районах Самарской области небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в четверг, 26 декабря, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит -4...-9 °C. На дорогах гололедица. Ночью и днем в пятницу, 27 декабря, в регионе пройдет небольшой снег. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -3...-8 °C. В субботу синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU