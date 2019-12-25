Дискотека и концерт с хитами AC/DC: как пройдет открытие Олимпийской деревни возле «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-25T16:44:17+03:00

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В областной столице уже в эту субботу, 28 декабря, на последней миле стадиона «Самара Арена» откроется Олимпийская деревня. Она распахнет свои двери для посетителей в 12:00.

- 28 декабря в Олимпийской деревне заработают катки для взрослых и детей, лыжная трасса, хоккейная площадка, а также площадки фан-керлинга и для игры в юкигассен, терем Снегурочки, две горки, арт-аллея снеговиков и гигантский кикер. Также все желающие смогут опробовать аттракцион «Прыгни как Соболев» и беговелы на лыжах. Все 15 площадок будут работать бесплатно, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В 13:00 в Олимпийской деревне пройдет хоккейный матч между детскими командами, а с 19:00 до 20:00 состоится детская дискотека. После этого начнется концерт группы EASY DIZZY, которая исполнит хиты AC/DC.

Напомним, что Олимпийская деревня будет работать ежедневно с 28 декабря по 8 января с 12:00 до 22:00. 31 декабря там запланирован яркий праздник с красочным салютом.

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ИСТОЧНИК KP.RU