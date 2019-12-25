Толпы безработных атакуют: стали известны причины очередей в Центре занятости в Самаре

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-25T16:51:37+03:00

Сейчас людям нужно срочно пройти перерегистрацию, после Нового года желающие смогут обратиться еще в один центр, на Заводском шоссе

Изменить размер текста: A A

Перед новогодними каникулами в Центре занятости населения на ул.Фрунзе образовались серьезные очереди. Об этом возмущенные самарцы написали в соцсетях.

- Дошла до центра занятости вставать на учет. Это, скажу я вам, нечто. Таа-а-а-акие толпы, будто и не будет Нового года через недельку. Мой талончик был №28, а на приеме был человек с талончиком №13. Сидеть негде. Все стулья заняты, - написала в соцсети самарчанка Мила Дарская. - Переваливалась с ноги на ногу полчаса. За это время очередь продвинулась на одного человека. Я поняла, что вернусь домой к вечеру. Но с ребенком сидел дома муж, а ему на работу. И уехала я из центра, сократив очередь еще на одного человека.

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области объяснили, что такая толкучка в Центре занятости связана с массовой перерегистрацией безработных.

- Поскольку пособие по безработице начисляется за период между перерегистрациями, то, учитывая приближающиеся новогодние праздники, центр занятости старается сдвинуть дату последней перерегистрации на последние дни декабря, чтобы сумма пособия, выплачиваемая безработному гражданину, была максимальной, - пояснили в минтруда. - В связи с этим, в последние дни декабря идет массовый прием безработных граждан.

В ведомстве признали – нагрузка на единственный центр занятости на ул.Фрунзе, 115-117 действительно велика, к тому же добираться до исторического центра может быть проблематично. Поэтому с января решено открыть еще одно отделение ЦЗН. Правда, располагаться оно будет в не очень-то удобном месте – на пресечении Заводского шоссе и проспекта Кирова (Заводское шоссе, 31). Предполагается, что отделение будет обслуживать жителей Кировского, Советского и Промышленного районов.

- Кроме того, можно предварительно записаться на прием через интерактивный портал службы занятости (samaratrud.ru), выбрав наиболее удобную для вас дату и время, - посоветовали в минтруда.

ИСТОЧНИК KP.RU