В Самаре на месте снесенной двухэтажки на Ленинской построят дом для дольщиков «ЦСКБ Прогресс»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-25T17:02:25+03:00

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Стало известно, зачем снесли двухэтажку на улице Ленинской, 283 в Самаре. Как сообщили в министерстве строительства Самарской области, на этом месте возведут дом для обманутых дольщиков «ЦСКБ Прогресс».

- В Самаре начали расчищать площадку площадью 274,2 кв.м под строительство нового дома для обманутых дольщиков, которые покупали квартиры на объекте на улице Ленинской, 136. Его застройщиком - 1, 2, 3, 4 секций - выступало ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс», - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, что в 2016 году 3 и 4 секции ввели в эксплуатацию, а вот секции 1 и 2 построены не были. В этом году минстрой подготовил компенсационную площадку и передал ее инвестору под строительство оставшихся секций для обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU