Самарца будут судить за поджог здания, где размещалась политическая партия

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-25T17:09:38+03:00

Сегодня состоялось предварительное слушание по этому делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы смягчить себе наказание, он поспешил возместить ущерб

Изменить размер текста: A A

В январе Октябрьский районный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении Павла Г. – самарца обвиняют в поджоге здания на ул.Революционной, 107.

Там размещается приемная регионального отделения одной из политических партий. По версии следствия, именно нелюбовь к политике, в целом, и данной партии, в частности, побудила мужчину ночью 2 сентября облить крыльцо и фасад здания горючей жидкостью, а потом поджечь ее.

Пострадало имущество, принадлежащее казне (ущерб оценен на сумму около 10 тысяч рублей), плюс пять табличек, принадлежавших политической партии (их стоимость оказалась в пределах 5 тысяч рублей).

Поджигателя нашли, уличили и недавно отдали под суд.

Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» помощник прокурора Октябрьского района Самары Алина Ахмерова, подсудимый ущерб полностью возместил, рассмотрение дела запланировано на январь 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU