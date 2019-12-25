2019-12-25T17:09:38+03:00
Происшествия

Самарца будут судить за поджог здания, где размещалась политическая партия

Чтобы смягчить себе наказание, он поспешил возместить ущерб
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Сегодня состоялось предварительное слушание по этому делуСегодня состоялось предварительное слушание по этому делуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В январе Октябрьский районный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении Павла Г. – самарца обвиняют в поджоге здания на ул.Революционной, 107.

Там размещается приемная регионального отделения одной из политических партий. По версии следствия, именно нелюбовь к политике, в целом, и данной партии, в частности, побудила мужчину ночью 2 сентября облить крыльцо и фасад здания горючей жидкостью, а потом поджечь ее.

Пострадало имущество, принадлежащее казне (ущерб оценен на сумму около 10 тысяч рублей), плюс пять табличек, принадлежавших политической партии (их стоимость оказалась в пределах 5 тысяч рублей).

Поджигателя нашли, уличили и недавно отдали под суд.

Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» помощник прокурора Октябрьского района Самары Алина Ахмерова, подсудимый ущерб полностью возместил, рассмотрение дела запланировано на январь 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной трамвай перевернул пикап Ford
Стадион «Самара Арена» переходит в собственность Самарской области уже 1 января
Самарца будут судить за поджог здания, где размещалась политическая партия
В Самаре на месте снесенной двухэтажки на Ленинской построят дом для дольщиков «ЦСКБ Прогресс»
Толпы безработных атакуют: стали известны причины очередей в Центре занятости в Самаре
Дискотека и концерт с хитами AC/DC: как пройдет открытие Олимпийской деревни возле «Самара Арены»
Самарцам пообещали небольшой снег в конце недели
Еще два кинотеатра в Самаре станут «мягкими»
В Самаре появится беспилотный трактор, который сможет чистить снег под припаркованными машинами
«АКОМ» продлевает конкурс среди разработчиков прорывных технологий
Ноль несчастных случаев: на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности
В Самаре утвердили изменения в проект строительства второй очереди метро
В Самарской области узбек-браконьер пытался соблазнить полицейского взяткой, чтобы его не отправили на родину
В Самаре запустили проект по предотвращению травли в школе
Из Самарской области незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей
В Самаре не нашлось противников строительства молельного дома пятидесятников
В Самаре запустят новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой
Более 2 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались без холодной воды