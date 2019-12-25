Самарца будут судить за поджог здания, где размещалась политическая партия
В январе Октябрьский районный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении Павла Г. – самарца обвиняют в поджоге здания на ул.Революционной, 107.
Там размещается приемная регионального отделения одной из политических партий. По версии следствия, именно нелюбовь к политике, в целом, и данной партии, в частности, побудила мужчину ночью 2 сентября облить крыльцо и фасад здания горючей жидкостью, а потом поджечь ее.
Пострадало имущество, принадлежащее казне (ущерб оценен на сумму около 10 тысяч рублей), плюс пять табличек, принадлежавших политической партии (их стоимость оказалась в пределах 5 тысяч рублей).
Поджигателя нашли, уличили и недавно отдали под суд.
Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» помощник прокурора Октябрьского района Самары Алина Ахмерова, подсудимый ущерб полностью возместил, рассмотрение дела запланировано на январь 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU