2019-12-25T18:14:29+03:00
Общество

Стадион «Самара Арена» переходит в собственность Самарской области уже 1 января

Распоряжении подписал председатель правительства России
Кирилл КАРИМОВ
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Стадион посетили сотни тысяч болельщиков во время ЧМ-2018Стадион посетили сотни тысяч болельщиков во время ЧМ-2018Фото: Михаил ГОРЮНОВ
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1 января 2020 года стадион «Самара Арена» вместе с прилегающими объектами переходит в государственную собственность Самарской области. Распоряжение об этом 23 декабря 2019 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Помимо стадиона в собственность региона отойдут: павильоны досмотра, кассы, камеры хранения и контрольно-пропускные пункты для транспорта.

В следующем году львиная часть расходов на содержание мегаобъекта будут поступать из федерального бюджета: 240 млн рублей против 12,6 млн рублей из регионального «кошелька». Передача стадиона пройдет в два этапа, на втором область получит системы жизнеобеспечения стадиона и движимое имущество.

- С сентября работает инвентаризационная комиссия, - заметил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов. - Губернатором поставлена задача принять «Самара Арену» после получения полного пакета соответствующей документации, без замечаний и недостатков. Мы должны быть уверены, что стадион к нам переходит со всей необходимой документацией и в должном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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