2019-12-25T18:28:45+03:00
Происшествия

На перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной трамвай перевернул пикап Ford

Очевидцы вручную поставили грузовичок на колеса
Кирилл КАРИМОВ
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vk.com/dtp_163vk.com/dtp_163Фото: СОЦСЕТИ
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В предновогодней сутолоке самарские дороги становятся еще опаснее. Так, вечером в среду, 25 декабря, на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной произошло ДТП с участием трамвая, внедорожника и легковушки.

- Вроде бы трамвай не на свой сигнал светофора выехал на дорогу, ударил в бочину Ford Ranger и задел Lada Xray. Первая машина даже перевернулась, - рассказал «КП-Самара» очевидец аварии Геннадий Ветров.

И действительно, судя по снимкам с места происшествия, пикап «прилег» на правый бок. Но свидетели столкновения собственными руками поставили машину на колеса.

Информации о пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняю все обстоятельства дорожного инцидента. На участке отмечается сильный затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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