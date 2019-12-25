На перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной трамвай перевернул пикап Ford

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-25T18:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В предновогодней сутолоке самарские дороги становятся еще опаснее. Так, вечером в среду, 25 декабря, на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной произошло ДТП с участием трамвая, внедорожника и легковушки.

- Вроде бы трамвай не на свой сигнал светофора выехал на дорогу, ударил в бочину Ford Ranger и задел Lada Xray. Первая машина даже перевернулась, - рассказал «КП-Самара» очевидец аварии Геннадий Ветров.

И действительно, судя по снимкам с места происшествия, пикап «прилег» на правый бок. Но свидетели столкновения собственными руками поставили машину на колеса.

Информации о пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняю все обстоятельства дорожного инцидента. На участке отмечается сильный затор.

ИСТОЧНИК KP.RU