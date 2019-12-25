Прорванная труба на Авроре в Самаре грозит превратить кольцо на Московском шоссе в «каток»

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-25T19:01:12+03:00

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Зима «без коммунальных инцидентов» в Самаре продолжается. На этот раз труба потерпела «технический отказ» в районе пересечения проспекта Карла Маркса и Авроры.

- Пострадал водовод диаметром 600 мм, - отметили в СКС. - Дежурная бригада на месте. Специалисты готовятся к ремонтным работам. На данный момент холодную воду у потребителей не отключили.

Тем временем, потоки воды затопили часть улицы Авроры и оказались на кольце этой городской магистрали и Московского шоссе, аккурат перед автовокзалом, одном из самых загруженных транспортом мест в Самаре.

- Товарищи водители, осторожно! – предупреждают друг друга автолюбители в соцсетях. - По Авроре, после кольца Аврора/Антошка в сторону вокзала вода течёт и каток скоро там будет.

ИСТОЧНИК KP.RU