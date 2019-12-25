Жителя Тольятти «закрыли» за убийство с помощью сковородки и ножа

СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-25T19:52:15+03:00

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40-летний житель Автограда получил 10 лет колонии строгого режима за жестокое убийства своей знакомой. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района Тольятти.

Следствие установило, что тольяттинец пришел на посиделки к своему знакомому. Чаепитием дело не ограничилось и собравшиеся начали употреблять алкоголь. Мужчина повздорил со знакомой на кухне, завязалась драка, в результате которой он ударил девушку кулаками и головой по различным частям тела. Изверг этим не удовлетворился и схватил кухонной плиты сковороду и нанес потерпевшей удар в область головы. Чтобы добить несчастную, преступник взял с подоконника нож и нанес ей один удар в область живота.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Тольяттинец признан виновным приговором Комсомольского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU