Ушел на повышение: замначальника полиции Самарской области генерал Прядко возглавит УМВД по Архангельской области

СЕГОДНЯ 20:59 2019-12-25T20:59:22+03:00

Генерал-майором Александр Прядко стал в ноябре этого года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В 63-м регионе силовик проработал чуть больше года

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Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в силовых ведомствах страны. Так, генерал-майор Александр Прядко, до этого момента бывший заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области, станет руководителем УМВД по Архангельской области. Информация об этом появилась на госпортале pravo.gov.ru.

Александр Прядко родился в 1964 году в городе Коркино Челябинской области. В правоохранительных органах - с 1997 года. Службу начал оперуполномоченным уголовного розыска в Новочеркасске В 2011 году силовик был назначен заместителем начальника полиции в Волгоградской области.

В конце 2018 году (тогда еще полковник) был переведен на пост замначальника ГУ МВД по Самарской области. В ноябре 2019 года Александр Прядко получил специальное звание - генерал-майор полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU