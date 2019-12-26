2019-12-26T08:46:55+03:00
Общество

Самарская область стала одним из лидеров в стране по исполнению нацпроектов

Федеральные чиновники отметили, что 63 регион активно занимается обновлением дорожной сети, сферы образования и здравоохранения
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, который в среду, 25 декабря, провел президент РФ Владимир Путин. На встрече руководители профильных министерств и главы регионов обсудили итоги первого года реализации нацпроектов.

- Самарская область включилась во все национальные проекты. На сегодняшний день мы контролируем 160 показателей нацпроектов на территории региона. В зоне риска находятся 8 показателей из 160. В целом же Самарская область находится на достаточно высоком уровне по исполнению нацпроектов, – отметил Дмитрий Азаров.

Так, определенных результатов Самарская область добилась в сфере поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 года семьям при рождении первенца будут дарить комплект вещей для малыша на сумму 10 тысяч рублей. Также предусмотрены средства для улучшения жилищных условий молодых семей. Кроме того, в этом году в регионе создали 4 тысячи новых мест в детских садах, а также 2860 мест в школах.

Что касается сферы здравоохранения, то в Самарской области в 2019 году заработали 14 новых ФАПов, в следующем году прибавятся еще 18. Также идет оптимизация процедуры прохождения диспансеризации и профосмотров, а еще в больницы закупают новое оборудование. Активно регион занимается и обновлением дорожной сети. В этом году привели в порядок 182 участка дорог. В этом плане Самарская область является одним из лидеров среди регионов страны. Благодаря этому губерния получит дополнительные деньги из федерального бюджета - 1,8 млрд рублей.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что ни в коем случае не нужно останавливаться на достигнутых результатах, в дальнейшем нужно будет работать еще интенсивнее. Также он добавил, что столь высоких показателей регион смог добиться и благодаря местным жителям - волонтерам и общественным организациям, которые активно включились в реализацию нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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