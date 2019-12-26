Подарок под Новый год: в Самаре на улице Луначарского включили долгожданное освещение

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-26T09:03:22+03:00

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Вечером в среду, 25 декабря, произошло долгожданное для жителей Самары событие. На многострадальной улице Луначарского наконец-то включили освещение. Об этом в твиттере сообщил департамент градостроительства Самары.

- Уважаемые жители Самары, с радостью хотим сообщить вам хорошие новости! Освещение улице Луначарского восстановлено! - написали в соцсетях представители ведомства, приложив в подтверждение фотографии. Многие горожане поначалу даже не поверили в это, так что чиновники предложили им самим прогуляться до улицы и увидеть все своими глазами.

Напомним, что улица Луначарского долгое время была закрыта на ремонт. Движение там открыли около 1,5 лет назад, а вот с освещением вышла накладка. Постоянно возникали какие-то проблемы с его включением. В итоге сроки постоянно переносились, и улица по вечерам неизменно погружалась в темноту. Наконец, непростую ситуацию удалось разрешить. Остается надеяться, что больше фонари на Луначарского не погаснут.

ИСТОЧНИК KP.RU