Подарок под Новый год: в Самаре на улице Луначарского включили долгожданное освещение
Вечером в среду, 25 декабря, произошло долгожданное для жителей Самары событие. На многострадальной улице Луначарского наконец-то включили освещение. Об этом в твиттере сообщил департамент градостроительства Самары.
- Уважаемые жители Самары, с радостью хотим сообщить вам хорошие новости! Освещение улице Луначарского восстановлено! - написали в соцсетях представители ведомства, приложив в подтверждение фотографии. Многие горожане поначалу даже не поверили в это, так что чиновники предложили им самим прогуляться до улицы и увидеть все своими глазами.
Напомним, что улица Луначарского долгое время была закрыта на ремонт. Движение там открыли около 1,5 лет назад, а вот с освещением вышла накладка. Постоянно возникали какие-то проблемы с его включением. В итоге сроки постоянно переносились, и улица по вечерам неизменно погружалась в темноту. Наконец, непростую ситуацию удалось разрешить. Остается надеяться, что больше фонари на Луначарского не погаснут.
ИСТОЧНИК KP.RU