Взяли 196 медалей: в спортивной школе ЦСКА Самара подвели итоги года

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-26T09:09:43+03:00

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В Самаре прошло расширенное заседание тренерского совета спортивной школы местного филиала ЦСКА, на котором подвели итоги года. В 2019 воспитанники спортшколы завоевали 196 медалей на российских, европейских и международных соревнованиях. Из них 47 медалей золотые, 55 – серебряные, 94 – бронзовые, сообщает пресс-служба филиала ЦСКА.

- Все отделения показали в уходящем году хорошие результаты. Большинство тренеров имеют победителей и призеров на региональном, окружном и всероссийском уровнях. Есть также победители европейских и мировых турниров, - отметил директор спортивной школы ЦСКА Самара Юрий Демчук.

Сегодня в самарском филиале культивируют 13 видов спорта. Занимаются 677 детей, из которых 5 мастеров спорта, 108 кандидатов в мастера спорта, 8 перворазрядников и 284 ребенка, сдавших на массовые разряды. В этом году еще 13 юных спортсменов выполнили норматив «Мастер спорта России». Документы на оформление званий передали в министерство спорта Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU