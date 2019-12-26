2019-12-26T09:09:43+03:00
Спорт

Взяли 196 медалей: в спортивной школе ЦСКА Самара подвели итоги года

Из них 47 – высшей пробы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В спортивной школе занимаются 677 детей. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара.В спортивной школе занимаются 677 детей. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара.
Изменить размер текста:

В Самаре прошло расширенное заседание тренерского совета спортивной школы местного филиала ЦСКА, на котором подвели итоги года. В 2019 воспитанники спортшколы завоевали 196 медалей на российских, европейских и международных соревнованиях. Из них 47 медалей золотые, 55 – серебряные, 94 – бронзовые, сообщает пресс-служба филиала ЦСКА.

- Все отделения показали в уходящем году хорошие результаты. Большинство тренеров имеют победителей и призеров на региональном, окружном и всероссийском уровнях. Есть также победители европейских и мировых турниров, - отметил директор спортивной школы ЦСКА Самара Юрий Демчук.

Сегодня в самарском филиале культивируют 13 видов спорта. Занимаются 677 детей, из которых 5 мастеров спорта, 108 кандидатов в мастера спорта, 8 перворазрядников и 284 ребенка, сдавших на массовые разряды. В этом году еще 13 юных спортсменов выполнили норматив «Мастер спорта России». Документы на оформление званий передали в министерство спорта Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бил кулаками, сковородкой и ножом: жителя Тольятти осудили за жестокое убийство девушки
На трассе М-5 под Сызранью водитель «Газели» насмерть задавил пешехода
Самарские родители разлюбили пиратов и предпочли принцесс
В Самарской области самозанятым в 2020 году создадут особые налоговые условия
ХК ЦСК ВВС потерпел разгромное поражение от «Торпедо» — 0:8
В Самаре от отравления угарным газом погибли женщина и 8-летняя девочка
Тольяттинская «Лада» в гостях одержала победу над «Номадом»
Самарские полицейские нашли у безработного ульяновца 3 кг наркотиков «мяу-мяу»
В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышел 41 участник от Самарской области
В Самаре на проспекте Кирова под колеса Daewoo Nexia угодили две женщины
Между Самарой и Рождествено запустили судна на воздушной подушке
В самарском минтрансе рассказали, почему в Южный город не пустят троллейбусы
Взяли 196 медалей: в спортивной школе ЦСКА Самара подвели итоги года
Подарок под Новый год: в Самаре на улице Луначарского включили долгожданное освещение
Самарская область стала одним из лидеров в стране по исполнению нацпроектов
В Самаре в районе "Кинапа" грузовик опрокинулся на бок
Появились фото с места гибели двух человек в "семерке" под КАМАЗОМ в Самарской области
Ушел на повышение: замначальника полиции Самарской области генерал Прядко возглавит УМВД по Архангельской области
После ЧП с испорченным мясом в Самарской области усилят контроль за поставщиками