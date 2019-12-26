Между Самарой и Рождествено запустили судна на воздушной подушке

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-26T09:43:49+03:00

Суда будут ежедневно ходить между Самарой и Рождествено с интервалом в 20 минут Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пока они будут курсировать по временному расписанию

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В четверг, 26 декабря, возобновили речное сообщение между Самарой и Рождествено. Переправлять пассажиров по Волге теперь будут судна на воздушной подушке. Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало временное расписание работы переправы.

Так, из Самары суда будут ежедневно отправляться в 8:00, 8:20, 8:40, 9:20, 9:40, 10:00 (с заходом на Проран), 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:40, 15:00 (с заходом на Проран), 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40 и 16:40. Со стороны Рождествено суда будут ходить с 8:20 до 17:00 с интервалом в 20 минут.

Как отмечают в Самарском речном пассажирском предприятии, данное расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. Из-за ухудшения погоды или ледовой обстановки график движения судов может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU