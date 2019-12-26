В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышел 41 участник от Самарской области

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-26T10:18:28+03:00

Конкурсанты встретятся со своими конкурентами на очном этапе в Казане в январе-феврале

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В России продолжают выбирать лучших управленцев страны. Речь идет о федеральном конкурсе «Лидеры России — 2020». Недавно были подведены итоги дистанционного отбора. От Самарской области на полуфинал конкурса пригласили 41 участника.

- В очные региональные полуфиналы в целом приглашены 2 988 конкурсантов, от Приволжского федерального округа – 335 человек. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники сразятся за право выхода в суперфинал, - рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как отмечают организаторы конкурса, в полуфинал выйдут только 300 участников. Все они получат образовательный грант в 1 млн рублей. Победителями же конкурса станут только 100 человек. Их наставниками выступят ведущие управленцы страны. Добавим, что среди участников преобладают мужчины — 81%. Большинство из них в возрасте от 31 до 35 лет, затем идут участники от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Также участие в конкурсе принимают 18 представителей 8 иностранных государств.

Очный этап полуфинал в Приволжском федеральном округе пройдет в Казани с 31 января по 3 февраля. Суперфинал «Лидеров России 2020» намечен на 27-31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU