Самарские полицейские нашли у безработного ульяновца 3 кг наркотиков «мяу-мяу»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-26T10:43:18+03:00

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В Самаре полицейские задержали наркосбытчика из Ульяновской области с крупной партией запрещенных веществ. Вышли на него случайно — 22 декабря сотрудники ППСП остановили мужчину за правонарушение возле дома № 121А по улице Дыбенко. При досмотре выяснилось, что 35-летний гость из соседней области носит при себе опасные пакетики.

- Полицейские нашли у мужчины полиэтиленовые пакетики с порошком светлого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик — мефедрон массой 500 г. Насколько известно, злоумышленник собирался сбыть его на территории региона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении безработного и ранее судимого ульяновца стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». В дальнейшем полицейские провели обыск на съемной квартире мужчины в Тольятти. Там они нашли еще 2,5 кг мефедрона, который на сленге также называется «магия», «меф» или «мяу-мяу». Эти наркотики мужчина также собирался сбыть. Сейчас он находится под арестом. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU