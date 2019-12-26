2019-12-26T10:53:43+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» в гостях одержала победу над «Номадом»

Команда из Автограда обыграла хозяев площадки с минимальным перевесом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В среду, 25 декабря, в Нур-Султане прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным «Номадом» и тольяттинской «Ладой». Удачливее в этой встрече оказались волжане. Они обыграли хозяев ледовой площадки со счетом 3:2.

Счет в матче открыла «Лада». На 12 минуте отличился Филипп Толузаков. Однако через 5 минут игрок «Номада» Ярослав Евдокимов сравнял счет. Тольяттинцы вырвались вперед во втором периоде. Автором гола стал Денис Горбунов. В заключительном периоде команды обменялись по еще одной шайбе. У «Лады» отличился Константин Майоров. В итоге — победа тольяттинской команды.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч волжане проведут в пятницу, 27 декабря, в Караганде. Там они встретятся с местным ХК «Сарыарка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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