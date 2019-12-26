В Самаре от отравления угарным газом погибли женщина и 8-летняя девочка
Утром в четверг, 26 декабря, в Советском районе Самары произошла смертельная трагедия. На улице Гагарина от отравления угарным газом погибли женщина и ребенок.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:20. В результате происшествия погибли 35-летняя женщина и 8-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы газового оборудования.
В СУ СК по Самарской области сообщили, что по факту случившегося начата доследственная проверка. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначены все необходимые исследования.
Причиной ЧП стала неисправность вытяжки
ИСТОЧНИК KP.RU