2019-12-26T12:06:23+03:00
Происшествия

В Самаре от отравления угарным газом погибли женщина и 8-летняя девочка

Смертельное ЧП произошло в доме на улице Гагарина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Утром в четверг, 26 декабря, в Советском районе Самары произошла смертельная трагедия. На улице Гагарина от отравления угарным газом погибли женщина и ребенок.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:20. В результате происшествия погибли 35-летняя женщина и 8-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы газового оборудования.

В СУ СК по Самарской области сообщили, что по факту случившегося начата доследственная проверка. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначены все необходимые исследования.

Причиной ЧП стала неисправность вытяжки

Причиной ЧП стала неисправность вытяжки

ИСТОЧНИК KP.RU

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