В Самаре от отравления угарным газом погибли женщина и 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-26T12:06:23+03:00

Смертельное ЧП произошло в доме на улице Гагарина

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Утром в четверг, 26 декабря, в Советском районе Самары произошла смертельная трагедия. На улице Гагарина от отравления угарным газом погибли женщина и ребенок.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:20. В результате происшествия погибли 35-летняя женщина и 8-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы газового оборудования.

В СУ СК по Самарской области сообщили, что по факту случившегося начата доследственная проверка. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначены все необходимые исследования.

Причиной ЧП стала неисправность вытяжки

ИСТОЧНИК KP.RU