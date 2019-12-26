2019-12-26T11:21:47+03:00
Спорт

ХК ЦСК ВВС потерпел разгромное поражение от «Торпедо» — 0:8

На игре самарцев сказалось то, что половина игроков команды была больна
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В среду, 25 декабря, в Усть-Каменогорске прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный «Торпедо» и самарский ЦСК ВВС. Эта игра стала одной из самых неудачных для «летчиков» в этом сезоне. Они проиграли хозяевам площадки с разгромным счетом — 0:8.

- Я думал, что за 2019 год всю чащу позора уже выпил, но оказалось, что нет. Честно говоря, играть некем. Когда полкоманды больные, что я могу сказать хоккеисту, который болеет десять дней? Мы могли сегодня зацепиться, ведь начали нормально. Нам надо это пережить, - прокомментировал матч главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующим противником «летчиков» станет «Номад». Матч с ним пройдет в пятницу, 27 декабря, в Нур-Султане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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