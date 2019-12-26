В Самарской области самозанятым в 2020 году создадут особые налоговые условия

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-26T11:48:58+03:00

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В Самарской области с 1 января 2020 года стартует пилотный проект по созданию особых налоговых условий для самозанятых. Этот эксперимент решили провести в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», чтобы помочь этой категории граждан войти в правовое поле.

Так, самозанятые будут перечислять пониженную ставку налога на доход. Им не нужно будет предоставлять какую-либо отчетность и делать дополнительные отчисления. Ставка налога при обслуживании самозанятыми физлиц составит 4%, а при сотрудничестве с юрлицами — 6%. В эту ставку также входят отчисления в Фонд обязательного медстрахования.

- Предоставление особых условий для самозанятых граждан – это еще одна мера господдержки, которая должна привести к росту предпринимательской активности и в регионе, и в стране. Государство, снижая требования к самозанятым, дает им возможность легализовать свое дело, - отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Самозанятых освободят от обязанности использовать кассовые аппараты и от предоставления контрольным органам какой-либо отчетности. Отметим, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение «Мой бизнес» в течение нескольких минут. При этом посещать налоговую будет не нужно. Добавим, что налоговые органы относят к категории самозанятых нянь, репетиторов, фрилансеров, фотографов, водителей, а также тех людей, которые сдают жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU