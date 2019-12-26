Самарские родители разлюбили пиратов и предпочли принцесс

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-26T11:43:18+03:00

А в кого вы нарядили своего ребенка на новогоднем утреннике?

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В 2019 году самым распространенным костюмом для новогодних праздников для детей стал карнавальный костюм принцессы. В прошлом году самым большим спросом пользовались наряды пиратов. Карнавальное облачение теперь стоит на 6% меньше, чем год назад. За 720 рублей можно принарядить ребенка и не мастерить костюм самому.

- Почти 10% спроса пришлись именно на наряд принцессы, еще 5% детишек собираются быть на утренниках волком. Пираты только на третьем месте - такой образ хотят примерить на ребят 4,5% родителей, - рассказали эксперты Авито.

Интересно, что Самара стала одним из 14 городов, где детей предпочли наряжать в принцесс. В семи городах мамам и папам больше нравятся пираты. И только в Уфе и Ульяновске родители выбились из общего ряда и выбрали костюмы снежинок для своих отпрысков.

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ИСТОЧНИК KP.RU