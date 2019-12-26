Когда начнут доставлять соцвыплаты жителям Самарской области в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-26T12:52:43+03:00

Самарцы начнут получать свои выплаты с 3 января 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стало известно, когда в 2020 году жителям Самарской области начнут выдавать социальные выплаты. Из-за новогодних праздников сроки немного сдвинулись. Как сообщает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, «Почта России» начнет доставлять соцпособия с 3 января.

- С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться почтовыми отделениями вне зависимости от графика выплат, - отметили в ведомстве.

Также вместе с пенсиями самарцам будут доставлять следующие выплаты: ЕДВ ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и людям, пострадавшим от репрессий; соцвыплаты работающим пенсионерам, которые получают пенсию не больше 13,5 тысяч рублей; ЕДВ на проезд пенсионерам; ЕДВ ветеранам труда Самарской области; доплаты к пенсии тех, кто стал круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсации расходов на уплату взносов на капремонт; компенсации расходов на оплату «коммуналки».

С 9 января соцвыплаты начнут доставлять в обычном режиме. Тем, кто получает соцпособия через банки, начнут перечислять деньги после 14 января.

ИСТОЧНИК KP.RU