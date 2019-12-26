Пирамиды позора в Самаре добрались и до управляющих компаний-должников

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-26T13:51:35+03:00

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Самарские коммунальщики продолжают «кошмарить» должников своей креативной разработкой — пирамидой позора. Теперь они решили напомнить с помощью нее о долгах управляющим компаниям и ТСЖ. В большинстве случаев ограничились обычными наклейками, наподобие тех, которыми не так давно стали «украшать» почтовые ящики злостных неплательщиков за воду.

- В начале декабря наши специалисты наклеили объявления-пирамиды в подъездах домов, которые обслуживают УК, ТСЖ и ТСН, накопивших большие долги за холодную воду и канализацию. Цель – побудить жителей требовать отчета у руководства своих УК о расходовании собранных с них средств, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Такие наклейки-пирамидки появились уже на трех домах, где ТСЖ И ТСН задолжали за воду от 276 до 623 тысяч рублей. А у офиса руководства ТСЖ, которое находится на пересечении Дачной и Карла Маркса, вместе к наклейкам добавили саму пирамиду позора. После этого на счета коммунальщиков поступили 140 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU