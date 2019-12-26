Самарские моржи зовут самарцев в прорубь за счастьем
Необычный новогодний праздник устроят на набережной
Самарцы смогут принять участие в новогоднем празднике моржейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Самары предлагают принять участие в необычном новогоднем празднике — в елке моржей «В прорубь за счастьем». Мероприятие устраивают клуб моржей «Белых медведь» и администрация Ленинского района Самары.
- Гостей праздника ждут интерактивная развлекательная программа, конкурсы, показательные выступления, музыкально-песенные миниатюры, чайный стол и русская баня, - рассказали в районной администрации.
Праздник пройдет в воскресенье, 29 декабря, в 14:00 на Полевом спуске набережной реки Волги.
ИСТОЧНИК KP.RU