Самарские моржи зовут самарцев в прорубь за счастьем

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-26T14:35:02+03:00

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Жителям Самары предлагают принять участие в необычном новогоднем празднике — в елке моржей «В прорубь за счастьем». Мероприятие устраивают клуб моржей «Белых медведь» и администрация Ленинского района Самары.

- Гостей праздника ждут интерактивная развлекательная программа, конкурсы, показательные выступления, музыкально-песенные миниатюры, чайный стол и русская баня, - рассказали в районной администрации.

Праздник пройдет в воскресенье, 29 декабря, в 14:00 на Полевом спуске набережной реки Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU