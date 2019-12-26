В Самаре временно укоротят маршрут троллейбуса № 6

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-26T14:56:01+03:00

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В Самаре временно изменят схему движения троллейбуса № 6. Это связано с переключением троллейбусной линии в районе улицы Шоссейной.

- С 00:00 28 декабря, до 5:00 29 декабря будет приостановлено движение троллейбусов № 6 на транспортной развязке с улице Шоссейной, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время работ троллейбусы № 6 будут ездить по укороченной схеме: от Губернского рынка до остановки «Хлебозавод № 3». Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU