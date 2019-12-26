В аэропорту Курумоч снизили цены на долгосрочную эконом-парковку

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-26T15:40:36+03:00

Посетители аэровокзала могут оставить там свои авто на срок до 30 суток

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Самарский аэропорт Курумоч решил в преддверии Нового года сделать подарки для своих посетителей. Там снизили цены на долгосрочную эконом-парковку.

- При размещении автомобиля до 5 суток плата за парковку за весь период составит 500 рублей. За каждые последующие сутки автомобилистам придется доплачивать по 100 рублей, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Также подешевело и размещение автомобиля на парковке на период от 15 до 30 суток. Цену снизили до 1500 рублей.

Напомним, что долгосрочную эконом-парковку на 180 мест открыли в Курумоче 1 ноября. Ее разместили рядом с многоуровневой парковкой Р3 слева от VIP-терминала. Также на территории самарского аэровокзала работают еще две парковки: краткосрочная Р1 и долгосрочная Р2.

ИСТОЧНИК KP.RU