В Самаре 27 декабря распределят свободные места в детские сады

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-26T16:00:02+03:00

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В пятницу, 27 декабря, в Самаре стартует очередной этап распределения свободных мест в детские сады, в том числе и в три новых учреждения: детские сады № 4, 87 и 462. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Родителям юных чад советуют перепроверить правильность указанных в заявлениях данных. В случае обнаружения ошибок нужно будет обратиться в МФЦ. О том, предоставят ли ребенку место в детском саду, родителям сообщат сами сотрудники учреждения. Также родители смогут самостоятельно узнать результат распределения на сайте es.asurso.ru или es2p.asurso.ru в разделе «Поиск заявлений».

В случае согласия с предоставленным местом родителям нужно будет сообщить об этом сотрудникам детского сада в письменном виде в течение 10 рабочих дней. В случае отказа от места родителям необходимо будет сообщить об этом в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU