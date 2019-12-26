Почему при аллергии на березу нельзя есть яблоки?

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-26T16:00:39+03:00

Самарцам рассказали, как справиться с аллергией и почему это лучше сделать именно сейчас

Изменить размер текста: A A

Часто случается так: пациент приходит к аллергологу и узнает, что у него аллергия, например, на березовую пыльцу. Однако врач назначает диету, при которой нельзя есть сливы, яблоки, сырую морковь и черешню. Как отметили специалисты клиники «Призвание», в этом нет ничего удивительного. Береза, слива, яблоко и морковь частично имеют общее химическое строение. Поэтому у человека с аллергией не березу после съеденного яблока может появиться насморк. Это называется перекрестной аллергией.

Перекрестная реакция бывает неожиданной для человека. Так, у людей с аллергией на латекс может возникать реакция на киви или банан. Справиться с этим можно.

- В период неактивности сезонной аллергии пациент может начать ASIT-терапию, - отмечают специалисты клиники «Призвание». - ASIT похожа на вакцинацию: мы маленькими дозами знакомим организм с опасностью. Но в случае с аллергией эти дозы постепенно увеличиваются, пока организм не научится распознавать аллерген.

В результате такого лечения реакция на аллерген будет минимальной. Лечение, как правило, длится 3-5 лет, таблетками или инъекциями — в зависимости от назначения врача.

- Всё лечение может проходить только под контролем доктора — именно он выявляет аллерген, назначает дозы, следит за побочными эффектами и результатом. Некоторые виды аллергии хорошо вылечиваются с помощью ASIT, при других состояниях такое лечение может быть бесполезно, а при третьих — противопоказано, - отмечают врачи.

Подумать о своем здоровье заранее и записаться к аллергологу можно в клинике «Призвание».

Запись по телефону - 8 (846) 300-40-77 или онлайн.

Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU