Почему при аллергии на березу нельзя есть яблоки?
Часто случается так: пациент приходит к аллергологу и узнает, что у него аллергия, например, на березовую пыльцу. Однако врач назначает диету, при которой нельзя есть сливы, яблоки, сырую морковь и черешню. Как отметили специалисты клиники «Призвание», в этом нет ничего удивительного. Береза, слива, яблоко и морковь частично имеют общее химическое строение. Поэтому у человека с аллергией не березу после съеденного яблока может появиться насморк. Это называется перекрестной аллергией.
Перекрестная реакция бывает неожиданной для человека. Так, у людей с аллергией на латекс может возникать реакция на киви или банан. Справиться с этим можно.
- В период неактивности сезонной аллергии пациент может начать ASIT-терапию, - отмечают специалисты клиники «Призвание». - ASIT похожа на вакцинацию: мы маленькими дозами знакомим организм с опасностью. Но в случае с аллергией эти дозы постепенно увеличиваются, пока организм не научится распознавать аллерген.
В результате такого лечения реакция на аллерген будет минимальной. Лечение, как правило, длится 3-5 лет, таблетками или инъекциями — в зависимости от назначения врача.
- Всё лечение может проходить только под контролем доктора — именно он выявляет аллерген, назначает дозы, следит за побочными эффектами и результатом. Некоторые виды аллергии хорошо вылечиваются с помощью ASIT, при других состояниях такое лечение может быть бесполезно, а при третьих — противопоказано, - отмечают врачи.
Подумать о своем здоровье заранее и записаться к аллергологу можно в клинике «Призвание».
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Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
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ИСТОЧНИК KP.RU