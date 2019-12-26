2019-12-26T16:27:10+03:00
Общество

В Самаре прокуратура потребовала через суд закончить капитальный ремонт дома на улице Свободы

Подрядчик выполнил работы не полностью и некачественно
Анастасия ФИЛАТОВА
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На неоконченный ремонт в прокуратуру пожаловалась жительница домаНа неоконченный ремонт в прокуратуру пожаловалась жительница домаФото: Яндекс. Карты
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В Самаре прокуратура добивается завершения капитального ремонта дома № 174 на улице Свободы. На некачественно выполненные работы в надзорное ведомство пожаловалась одна из жительниц дома.

- По обращению пенсионерки мы провели проверку. По ее итогам было установлено, что в ноябре 2016 года Фонд капремонта заключил контракт с подрядчиком ООО «Строй Рем-Сервис» на выполнение ремонта систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Часть работ заказчик принял, но оказалось, что подрядчик не полностью и некачественно выполнил свои обязательства, - рассказали в прокуратуре Кировского района Самары.

Надзорное ведомство потребовало от руководства Фонда капремонта организовать работы по завершению ремонта, но ничего сделано не было. В итоге прокуроры обратились в Ленинский районный суд. Служители Фемиды удовлетворили требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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