«Крылья Советов» выбирают главные события первой половины сезона

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-26T18:41:46+03:00

Проголосовать за самое яркое событие первой половины сезона можно на сайте «Крыльев Советов». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

В «Крыльях Советов» объявили голосование – выбирают главные события первой половины сезона 2019/2020 Российской премьер-лиги. Среди вариантов – возвращение Анюкова в команду, переход Корниленко на тренерскую должность, вызов Соболева в сборную, создание женской команды и т.д.

- В первой половине сезона 2019/20 мы с вами пережили массу ярких футбольных историй и мероприятий, связанных с «Крыльями Советов». Определив 25 интересных и важных для клуба событий, теперь предлагаем самарским болельщикам выбрать из них десятку самых запомнившихся, - говорится в сообщении пресс-службы «КС».

Проголосовать за самое яркое событие первой половины сезона можно на сайте «Крыльев Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU