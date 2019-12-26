«Крылья Советов» выбирают главные события первой половины сезона
В «Крыльях Советов» объявили голосование – выбирают главные события первой половины сезона 2019/2020 Российской премьер-лиги. Среди вариантов – возвращение Анюкова в команду, переход Корниленко на тренерскую должность, вызов Соболева в сборную, создание женской команды и т.д.
- В первой половине сезона 2019/20 мы с вами пережили массу ярких футбольных историй и мероприятий, связанных с «Крыльями Советов». Определив 25 интересных и важных для клуба событий, теперь предлагаем самарским болельщикам выбрать из них десятку самых запомнившихся, - говорится в сообщении пресс-службы «КС».
Проголосовать за самое яркое событие первой половины сезона можно на сайте «Крыльев Советов».
ИСТОЧНИК KP.RU