В Тольятти арестовали мужчину, который поставлял гнилое мясо в школы и детсады
В Тольятти правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают том, что он поставлял гнилое мясо в детские сады и школы города и нескольких районов Самарской области. Подозреваемый занимался поставкой товаров по доверенности от ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант», сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
- В ходе следствия изъяли более 230 образцов мясной продукции для исследования на предмет ее соответствия нормам безопасности для употребления в пищу. Установлено, что в 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Некачественная мясная продукция поставлялась в школьные и дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти Самарской области, - говорится в сообщении.
Как стало известно «КП-Самара», свою вину подозреваемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под стражей.
Напомним, ранее о гнилом мясе в школах и детсадах Тольятти рассказали президенту России Владимиру Путину.
ИСТОЧНИК KP.RU