В Тольятти арестовали мужчину, который поставлял гнилое мясо в школы и детсады

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-26T19:25:41+03:00

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В Тольятти правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают том, что он поставлял гнилое мясо в детские сады и школы города и нескольких районов Самарской области. Подозреваемый занимался поставкой товаров по доверенности от ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант», сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

- В ходе следствия изъяли более 230 образцов мясной продукции для исследования на предмет ее соответствия нормам безопасности для употребления в пищу. Установлено, что в 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Некачественная мясная продукция поставлялась в школьные и дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти Самарской области, - говорится в сообщении.

Как стало известно «КП-Самара», свою вину подозреваемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее о гнилом мясе в школах и детсадах Тольятти рассказали президенту России Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU