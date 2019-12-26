2019-12-26T21:11:21+03:00
Спорт

«Самара» пробилась в полуфинал Кубка России по баскетболу

Волжане по сумме двух встреч обыграли «Парму»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Второй матч серии закончился со счетом 83:76 в пользу самарцев. Фото: БК «Парма».Второй матч серии закончился со счетом 83:76 в пользу самарцев. Фото: БК «Парма».
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Баскетбольный клуб «Самара» пробился в полуфинал Кубка России. В четверг, 26 декабря, волжане обыграли в Перми местную «Парму» в рамках второго матча четвертьфинала турнира. Встреча завершилась со счетом 83:76. Первый матч также закончился победой самарцев 72:71.

К середине первой четверти «Самара» уступала «Парме» 12 очков, однако смогла сократить отставание к концу периода до трех очков. Однако на большой перерыв «Парма» все равно ушла с солидным перевесом – 48:39. В третьей четверти гости сократили отставание, а развязка наступила в заключительном отрезке матча – «Самара» сравняла счет и вырвалась вперед.

- В полуфинале Кубка наша команда сыграет (также в двух матчах) с «Уралмашем», который в четвертьфинальной серии был сильнее «Купола-Родники» (80:85 и 101:76). Точные даты матчей станут известны чуть позже, - говорится в сообщении пресс-службы БК «Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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