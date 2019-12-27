Успехи Самарской области в сельском хозяйстве отметили на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-27T08:31:12+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного совета по аграрной политике, которое в четверг, 26 декабря, провел президент РФ Владимир Путин. На мероприятии обсуждались итоги развития АПК и задачи, стоящие перед отраслью. Так, глава государства отметил, что за 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло более чем на 4%, также удалось добиться высокой урожайности. Самарская область в этом году тоже показала хорошие результаты в развитии сельского хозяйства.

- Мы видим, что Самарская область показывает хорошие результаты. Мы и дальше будем поддерживать регион и решать поставленные задачи, чтобы сельское хозяйство могло и дальше развиваться, - отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По данным областного правительства, в этом году самарские аграрии собрали 1,85 тонн зерна, что полностью покрывает потребности области и позволяет отправлять продукцию на экспорт. Также в Самарской области зафиксировали рекордный урожай подсолнечника - более 1 млн тонн. Также выращено более 127 тысяч тонн овощей. Что касается отрасли животноводства, то в регионе постепенно увеличивают поголовье дойного скота и как следствие - производство молока.

- Мы имеем потенциал значительного увеличения производства молока. Будем создавать возможности для реализации новых инвестпроектов, увеличения поголовья дойного стада и производства молока. Продолжим поддержку наших растениеводов и тех, кто занимается мясным животноводством, - сказал Дмитрий Азаров.

Добавим, что Самарская область наращивает и экспортный потенциал. Объем экспорта сельхозпродукции в этом году достиг суммы в 306,9 млн долларов. Также регион активно занимается реализацией продукции местных фермеров на внутреннем рынке. Их товары можно найти как на прилавках в крупных торговых сетях, так и в Агропарке.

ИСТОЧНИК KP.RU