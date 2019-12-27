2019-12-27T08:55:16+03:00
Происшествия

Пришлось устраивать засаду: в Самарской области полицейские задержали нападавшую на пенсионерок «соцработницу»

Преступница успела обокрасть четырех пожилых женщин в разных городах региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские ищут пострадавших от рук фальшивой соцработницыПолицейские ищут пострадавших от рук фальшивой соцработницыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские задержали лжесоцработницу, которая похищала деньги у пенсионерок. Так, она успела обокрасть 83-летнюю жительницу Сызранского района, 73-летнюю жительницу Жигулевска, 70-летнюю жительницу Промышленного района Самары и 80-летнюю жительницу Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Одно из последний преступлений злоумышленница совершила в августе 2019 года. В один из вечеров она напала на 83-летнюю жительницу Сызранского района и, применив насилие, открыто похитила у нее деньги. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. В ходе проверки они выяснили, что преступница — ранее неоднократно судимая 44-летняя женщина, которая находится в федеральном розыске. Чтобы поймать воровку, полицейским пришлось устроить засаду. В итоге ее задержали в Октябрьске. Сейчас женщина находится под стражей.

По данным полицейских, злоумышленница почти всегда действовала по следующей схеме: представлялась сотрудником соцслужбы, убеждала пенсионерок, что им положены продукты питания по сниженной цене, и проникала в их квартиры. После этого она выясняла, где у них деньги, и похищала их.

Сейчас стражи порядка проверяют ее на причастность к другим преступлениям. Они просят всех, кто пострадал от рук этой женщины, сообщить об этом в МУ МВД России «Сызранское» по телефону: 8(8464) 33-38-66 или в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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