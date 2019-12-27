Похищенного зеленого кролика из сквера в Новокуйбышевске нашли под елкой в парке Победы

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-27T09:20:55+03:00

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Появились первые подвижки в деле о похищении «Кролика-папы» из сквера «Слава Труду» в Новокуйбышевске. Напомним, двое мужчин стащили топиарную фигуру и ее подставку ночью 23 декабря. В пятницу, 27 декабря, стало известно, что зеленый зайка нашелся. Его разыскали горожане. Кто-то оставил топиари под елкой в парке Победы.

- Зайку подкинули в парк Победы. Стоит теперь там, бедолага, - написали в соцсетях жители Новокуйбышевска.

Кто-то предположил, что преступники решили избавиться от улик, когда «запахло жаренным», другие же шутят, что зайка сам сбежал от похитителей. Вырвался на свободу, но сил добраться до «дома» - сквера «Слава Труду» не хватило. Как бы то ни было, горожан очень возмутила ситуация с похищением топиарной фигуры. Они негодуют, что в городе завелись хулиганы, которые разрушают и разворовывают все то, что благоустроили власти города. По словам горожан, в парке Победы повсюду стоят камеры видеонаблюдения. Они надеются, что преступники попали на них и что скоро их поймают и накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU