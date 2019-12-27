На трассе М-5 под Сызранью мужчина на «Приоре» залетел под стоящую на обочине фуру

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-27T09:40:34+03:00

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В четверг, 26 декабря, на 883 км 700 м трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошла авария. Там около 7:00 «Лада Приора» из Ульяновской области залетела под стоящий грузовик с номерами Челябинской области.

- За рулем легкового автомобиля находился 46-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, наехал на автомобиль «Ивеко», который стоял на правой обочине, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Приоры» получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU